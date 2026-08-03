Жители одной из красноярских многоэтажек на Южном берегу рассказали, что их дом приглянулся летучим мышам. Они устраиваются на стене на день, чтобы поспать. Присутствие людей, похоже, не очень-то смущает рукокрылых. В Роспотребнадзоре отмечают, что сами по себе летучие мыши опасности не представляют, если не пытаться с ними контактировать. А вот пытаться их ловить не стоит. Опасность для здоровья человека представляют слюна, укусы, любые выделения летучие мыши могут переносить бешенство и другие инфекции. Специалисты Роспотребнадзора напомнили элементарные правила безопасности, касающиеся любых диких животных: не трогайте и не ловите их; при случайном прикосновении вымойте руки с мылом; при укусе — немедленно к врачу; если летучая мышь залетела в дом, продезинфицируйте все места, где она побывала. В 2026 году в Красноярском крае случаев нападения летучих мышей на людей официально не зарегистрировано, — подчеркивают в надзорном ведомстве.
На красноярской многоэтажке поселились летучие мыши
Жители одной из красноярских многоэтажек на Южном берегу рассказали, что их дом приглянулся летучим мышам. Они устраиваются на стене на.
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