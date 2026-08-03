На красноярской многоэтажке поселились летучие мыши

Жители одной из красноярских многоэтажек на Южном берегу рассказали, что их дом приглянулся летучим мышам. Они устраиваются на стене на день, чтобы поспать. Присутствие людей, похоже, не очень-то смущает рукокрылых. В Роспотребнадзоре отмечают, что сами по себе летучие мыши опасности не представляют, если не пытаться с ними контактировать. А вот пытаться их ловить не стоит. Опасность для здоровья человека представляют слюна, укусы, любые выделения летучие мыши могут переносить бешенство и другие инфекции. Специалисты Роспотребнадзора напомнили элементарные правила безопасности, касающиеся любых диких животных: не трогайте и не ловите их; при случайном прикосновении вымойте руки с мылом; при укусе — немедленно к врачу; если летучая мышь залетела в дом, продезинфицируйте все места, где она побывала. В 2026 году в Красноярском крае случаев нападения летучих мышей на людей официально не зарегистрировано, — подчеркивают в надзорном ведомстве.