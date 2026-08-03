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В Башкирии простятся с погибшим в СВО Русланом Гилязовым

Сегодня в Бураевском районе республики простятся с погибшим в СВО Русланом Гилязовым. Об этом в соцсетях сообщил глава района Рушан Гараев.

Источник: Reuters

Боец родился 27 июля 1989 года в деревне Старокарагушево Бураевского района. Он воспитывался в Шабаевском детском доме, окончил девять классов. После окончания школы поступил в Уфимский многопрофильный профессиональный колледж по специальности «Физическая культура».

С 25 апреля 2009 года по 26 апреля 2010 года Руслан Гилязов проходил срочную военную службу. После ее завершения он начал трудовую деятельность в различных строительных организациях.

24 марта 2024 года боец на добровольной основе заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ и встал на защиту интересов Родины.

К сожалению, 5 октября прошлого года Руслан Гилязов погиб при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Траурный митинг и церемония прощания состоятся сегодня в 11:00 по адресу: д. Старокарагушево, ул. Молодежная, д. 13. Похороны пройдут на кладбище деревни Старокарагушево.

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