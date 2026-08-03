От идеи до спасения: как гранты главы Башкирии помогают искать пропавших людей

В проекте «БашРегионСпас» программа двухступенчатая: обучение и учебно-тренировочный сбор. Участие в самих поисках идет по умолчанию, поэтому его отдельной ступенью не считают. Создаются ячейки поисково-спасательного отряда в пяти муниципальных образованиях: Иглинском, Кармаскалинском, Архангельском, Чишминском и Дуванском районах. Сначала проводится встреча-презентация, где все желающие могут узнать о проекте, понять, подходит ли им такая деятельность — ведь она не для всех. Затем желающих записывают на обучение, которое длится около двух месяцев и включает как онлайн, так и очные занятия.