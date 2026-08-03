От идеи до спасения: как гранты главы Башкирии помогают искать пропавших людей

Как отмечал глава республики Радий Хабиров, за последние пять лет институты гражданского общества получили ее почти на 1,5 млрд рублей. За этими цифрами стоят реальные истории людей, чья жизнь кардинально изменилась благодаря такой помощи. Одна из них — история Олеси Пышкиной, директора АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Башкортостан» и руководителя добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас». Журналист Горобзор.ру узнал, как грант помогает превратить волонтеров в обученных спасателей и почему глава Башкирии лично вникает в каждую историю пропавших.
От мамы до руководителя поискового отряда.
Олесе Пышкиной 36 лет, и уже девять лет она занимается помощью в поиске пропавших людей. Она пришла в поисково-спасательную деятельность не по профессии — по образованию она преподаватель русского языка и литературы. Все началось с желания сделать мир вокруг себя немного безопаснее. Олеся — мама двоих детей.
«Мне хотелось, чтобы мои дети росли в безопасном мире. Пока я была в декрете, просто интересовалась, потом решила стать сама добровольцем и помогать. А потом поняла, что хочу, чтобы и моя работа была связана с этой сферой. Потому что когда пропадает близкий человек, это очень страшно», — делится она.
Она вспоминает ситуации из своей жизни, когда дети после школы не выходили на связь:
«За эти минуты переживаешь не очень хорошее. А уж когда так надолго — это, конечно, страшно».
Изначально Олеся была руководителем только поисково-спасательного отряда. Но затем было решено создать некоммерческую организацию, чтобы получить доверие от органов власти, иметь возможность выигрывать гранты на развитие и быть официально зарегистрированными, как того требует закон.
Два проекта — две ступени помощи.
Сегодня у организации два проекта, победивших в конкурсе грантов главы Башкирии. «БашРегионСпас» реализуется с осени 2025 года и направлен на обучение поисковиков-добровольцев, которые выезжают непосредственно на проведение поисков. А проект «Поиск. Онлайн» стартовал в 2026 году.
«Поиск. Онлайн» направлен на обучение добровольцев, которые по каким-то причинам выезжать на поиски не могут, но очень хотят помогать. Эти люди обучаются и помогают прямо из дома", — объясняет Олеся.
В проекте «БашРегионСпас» программа двухступенчатая: обучение и учебно-тренировочный сбор. Участие в самих поисках идет по умолчанию, поэтому его отдельной ступенью не считают. Создаются ячейки поисково-спасательного отряда в пяти муниципальных образованиях: Иглинском, Кармаскалинском, Архангельском, Чишминском и Дуванском районах. Сначала проводится встреча-презентация, где все желающие могут узнать о проекте, понять, подходит ли им такая деятельность — ведь она не для всех. Затем желающих записывают на обучение, которое длится около двух месяцев и включает как онлайн, так и очные занятия.
«После этого они уже получают сертификаты, могут выезжать на поиски самостоятельно, имеют какие-то навыки и знания. В конце будет учебно-тренировочный сбор, где мы всех соберем, закрепим всю информацию, ответим на вопросы. Ну и люди научатся совместно работать», — отмечает собеседница.
Какие навыки получают добровольцы.
В ходе обучения добровольцы изучают поиск в природной и городской среде, навыки оказания первой помощи, ориентирование на местности. Олеся Пышкина отмечает, что проект направлен на людей, которые опыта не имеют. Особых сложностей в обучении ни у кого не возникает, но бывает, что люди, уже участвовавшие в поисках, узнав правильную методику, признаются: «А мы это все делали неправильно».
На сегодняшний день обучение прошли порядка 100 человек. И новички уже применяют полученные навыки на практике.
«В Дуванском районе еще обучение не закончилось, но уже к концу обучения они в лесу женщину нашли самостоятельно», — с гордостью рассказывает Олеся.
Что дает грантовая поддержка.
По словам Олеси Пышкиной, благодаря грантовой поддержке организация может приобретать необходимое оборудование — фонари, навигаторы, компасы, радиостанции. Не менее важно и то, что гранты позволяют не собирать деньги с людей на самые базовые вещи:
«Благодаря этому мы и учебно-тренировочный сбор можем провести. Даже банально на питание с людей деньги не собирать, а за счет гранта питание обеспечить. Всех накормить — это уже большой плюс».
Как рассказала журналисту Горобзор.ру генеральный директор Фонда грантов главы Башкирии Люция Сайфуллина, самая частая причина отказов в конкурсах — не завышенный бюджет, а слабая логика проекта или нечеткое понимание, кому и как будет оказана помощь. Эксперты видят, когда заявка проработана недостаточно: «Проект рассыпается, даже если идея сильная». Однако проекты Олеси Пышкиной, напротив, четко отвечают на все вопросы, что и позволяет им получать поддержку.
Поддержка на самом высоком уровне.
Олеся Пышкина высоко оценивает сопровождение со стороны Фонда грантов главы Башкирии. У каждого проекта есть куратор — финансовый и по аналитической части. Они всегда на связи, оперативно отвечают, помогают и поддерживают, даже по, казалось бы, простым вопросам. Она подчеркивает, что кураторы всегда компетентны и глубоко вникают в проект.
В Фонде выстроена целая система методической поддержки грантозаявителей. Как рассказывает Люция Сайфуллина, перед каждым конкурсом проводятся образовательные семинары и вебинары, где дают основы социального проектирования. В течение приема заявок сотрудники проводят индивидуальные консультации — только в этом году их было более 120. А для тех, кто не получил поддержку, организуют дни обратной связи, чтобы они могли доработать проект с учетом замечаний экспертов.
Олеся также рассказала, что именно глава республики Радий Хабиров посоветовал ей открывать некоммерческую организацию и работать в этом направлении. Она попала к нему на личный прием по поводу пропавших людей, и он сказал: «Открывайте некоммерческую организацию, занимайтесь этим делом, в республике все это должно работать, потому что проблемы действительно есть». Олеся отмечает, что глава очень щепетильно относится к пропавшим людям, особенно когда речь идет о детях.
«Бывает, что звонят его помощники или из аппарата администрации главы, спрашивают о ходе поисков, нужна ли помощь. Также по поручению Радия Хабирова муниципалитеты должны поддерживать добровольцев, приезжающих на поиски: предоставлять помещение для штаба и организовывать питание», — добавляет Олеся Пышкина.
Люция Сайфуллина также отмечает, что благодаря позиции руководства республики и активной работе НКО регион четыре года подряд становится лидером по софинансированию от Фонда президентских грантов. За этот период привлечено рекордных 559,5 млн рублей федеральной поддержки. Как пояснила гендиректор фонда, секрет успеха складывается из двух факторов: стабильного объема финансирования из бюджета республики и готовности самих организаций бороться за гранты.
Благодаря грантовой поддержке главы Башкирии десятки добровольцев в районах получили возможность обучиться профессиональным навыкам поиска и применять их на практике. А главное — эти навыки уже помогли найти пропавших людей. Как отмечает Олеся Пышкина, когда человек пропадает — это страшно. И каждый найденный живым — это главный результат, ради которого они работают. За этим стоят реальные истории, реальные люди и реальные спасенные жизни.