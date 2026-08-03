В торгцентрах Москвы за год были закрыты 2,3 тыс. объектов

В период с начала июля 2025 по конец июня 2026 года в качественных торговых центрах Москвы были закрыты 2,3 тыс. объектов всех типов (включая островную торговлю), подсчитали в компании «Магазин магазинов». Новые открытия компенсировали лишь 80% этого объема по количеству точек и 75% по занимаемым площадям. Прекращают работу более крупные объекты, чем начинают, говорят в компании. В Российском совете торговых центров (РСТЦ) также замечают, что закрывается сейчас заметно больше магазинов, чем открывается.