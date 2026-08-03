В МВД рассказали, какие данные опасно публиковать в соцсетях

В МВД пояснили, что воздержаться от публикации упомянутой информации нужно из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, опираясь на соцсети. Россиян призвали не делиться своими взглядами в открытых чатах и игнорировать «вопросы личного характера» от незнакомцев. МВД также рекомендует проверять, кто владеет профилем собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта.