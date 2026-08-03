Мобильные операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и Т2 маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. По замыслу авторов инициативы, мера должна защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. При этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Расход на маркировку несет бизнес—инициатор звонка. Для клиента, принимающего вызов, услуга бесплатна.