Хабаровский «СКА-Нефтяник» проведет презентацию команды

Она состоится в ближайшую субботу, 8 августа, с 11:00 до 21:00 возле арены «Ерофей». В течение всего дня болельщикам красно-черных будут доступны разные интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши и развлечения для всей семьи. Кроме того, все желающие смогут поиграть во флорбол, пострелять из лука, попрыгать на батуте, сдать нормативы ГТО и нанести на тело аквагрим в цветах «СКА-Нефтяника». Все площадки будут расположены возле арены «Ерофей» со стороны дамбы Южного округа, рядом с волейбольной площадкой. Так, в 11:30 начнется презентация женской команды по хоккею с мячом школы «Ерофей», а в 12:00 — детской команды «Ерофей-2018». Затем в 13:00 зрителям представят обновленный состав главной команды «СКА-Нефтяника», а в 14:20 начнется презентация молодежной команды «СКА-Нефтяник-2». После окончания официальной части болельщики красно-черных смогут увидеть выступления артистов и принять участие в розыгрыше игрового свитера «СКА-Нефтяника» образца сезона 2025/2026, сезонного абонемента на матчи «кабанов» в следующем сезоне и других подарков от партнеров клуба.