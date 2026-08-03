Спасет талию. Простой и вкусный рецепт хачапури, на котором вы похудеете

У этого рецепта есть еще одно интересное кулинарное применение. Творожные хачапури можно легко превратить в ленивые, но очень полезные пирожки. Для этого достаточно щедро добавить в тесто зеленый лук, а на финальном этапе подержать лодочки в духовке чуть дольше, чтобы желток пропекся до абсолютно твердого состояния. Такая вариация сильно напоминает вкус классических домашних пирожков с луком и яйцом, но при этом остается на сто процентов диетической.