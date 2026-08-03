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Спасет талию. Простой и вкусный рецепт хачапури, на котором вы похудеете

Этот вариант нередко спасал корреспондента krsk.aif.ru во время похудения на 17 кг и сейчас остается одним из любимых завтраков.

Любовь к грузинской кухне часто вступает в противоречие со строгими правилами здорового питания. Традиционная выпечка изобилует углеводами и сливочным маслом, что неминуемо сказывается на фигуре. Однако отказываться от любимого блюда не придется. Классические хачапури по-аджарски можно легко адаптировать под белковый рацион. Этот вариант нередко спасал корреспондента krsk.aif.ru во время похудения на 17 кг и сейчас остается одним из любимых завтраков.

Как приготовить диетический вариант знаменитого блюда — рассказываем в материале.

Секрет правильного теста.

В этой ЗОЖ-версии используется много полезного белка, а количество жиров сведено к минимуму. Секрет кроется в замене дрожжевого теста на легкую творожную основу. Такое блюдо станет идеальным сытным завтраком, который надолго утолит голод и не добавит лишних сантиметров на талии.

Для приготовления двух порций потребуются самые простые и доступные продукты:

200 граммов творога жирностью не более 2% (подойдет как сухой, так и влажный);

2 яичных белка для теста;

2 яичных желтка для начинки;

50 граммов любой муки (я беру обычную пшеничную, но можно заменить на рисовую или цельнозерновую);

половина чайной ложки разрыхлителя (можно заменить пищевой содой);

50−70 граммов сыра (полутвердый легкий с жирностью 35%, моцарелла или сулугуни);

щепотка соли.

Как приготовить ПП-хачапури — пошагово.

Процесс создания диетических хачапури занимает минимум времени. В глубокой миске необходимо соединить творог, белки, соль, разрыхлитель и муку. Массу нужно тщательно вымешать до однородности. А если добавить зеленый лук и укроп, то вкус станет свежее и ярче.

Полученную массу следует разделить на две равные части. Выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, и влажными руками сформируйте аккуратные лодочки. В центре каждой обязательно сделайте углубление, куда позже отправится сырно-яичная начинка.

Творожную основу необходимо запекать около 10−12 минут в духовке, заранее разогретой до 180 градусов.

Финальный штрих.

Как только лодочки подрумянятся, достаньте противень из духового шкафа. Заполните горячие углубления тертым сыром, а затем аккуратно влейте в каждую ямку по одному сырому желтку.

Верните хачапури в духовку буквально на одну-две минуты. За процессом нужно внимательно следить и не отходить от плиты: желток не должен схватиться полностью. Его главная ценность — остаться жидким, чтобы в него можно было макать отломленные края творожной лодочки.

В результате получается нежная выпечка с тянущимся горячим сыром и мягким желтком, который идеально балансирует с солоноватым творогом.

Альтернативный вариант — ленивые пирожки с луком и яйцом.

У этого рецепта есть еще одно интересное кулинарное применение. Творожные хачапури можно легко превратить в ленивые, но очень полезные пирожки. Для этого достаточно щедро добавить в тесто зеленый лук, а на финальном этапе подержать лодочки в духовке чуть дольше, чтобы желток пропекся до абсолютно твердого состояния. Такая вариация сильно напоминает вкус классических домашних пирожков с луком и яйцом, но при этом остается на сто процентов диетической.

Напомним, также на нашем сайте есть рецепт ленивых вареников — они готовятся за 20 минут без замешивания теста и не разваливаются.