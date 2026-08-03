Российские военные заявили об ударах по четырем сухогрузам на Украине

Российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую использовали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что три сухогруза с военными грузами были поражены в акватории Черного моря. Еще один сухогруз, доставлявший грузы для украинских военных, подвергся удару в порту Николаева, передает Telegram-канал МО РФ.
Еще 1 августа Вооруженные силы России в течение дня наносили удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.
Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.
Помимо этого, в ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице были поражены несколько нежилых зданий.
При этом ночью 30 июля ВС РФ тоже нанесли массированный удар по целям на Украине. Были задействованы высокоточное оружие большой дальности, а также ударные БПЛА.