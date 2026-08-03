Массовую гибель пчел расследуют в российском регионе

В поселке Харик Куйтунского района Иркутской области у местных пасечников в конце июля массово погибли пчелы. По словам жителей, пострадали более сотни пчелиных семей у 20 пчеловодов. Причиной они считают обработку полей пестицидами.
Россельхознадзор начал проверку. Специалисты возьмут пробы грунта, растений и исследуют погибших насекомых. Схожая ситуация зафиксирована и в соседнем Тулунском районе.
Народный фронт в Иркутской области взял историю на контроль — активисты направили запросы в прокуратуру, минсельхоз и Россельхознадзор.
Подобные случаи уже случались в Сибири и на Урале, а в прошлом году в Краснодарском крае из-за химикатов погибли 2,5 тыс. семей. Власти напоминают аграриям о необходимости предупреждать пасечников об обработке полей. Расследование продолжается.