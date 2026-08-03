Массовую гибель пчел расследуют в российском регионе

Подобные случаи уже случались в Сибири и на Урале, а в прошлом году в Краснодарском крае из-за химикатов погибли 2,5 тыс. семей. Власти напоминают аграриям о необходимости предупреждать пасечников об обработке полей. Расследование продолжается.