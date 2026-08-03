Синоптики прогнозируют до +31°C на рабочей неделе в Калининградской области

В Калининградской области ожидается тёплая рабочая неделя. Такой прогноз на 3−7 августа дают синоптики Гидрометцентра.
В понедельник температура воздуха составит +24°С, во вторник — +27°С, в среду — +31°С, в четверг — +28°С, в пятницу — +22°С. Ночью столбик термометра будет опускаться до +13…+18°C.
В регионе прогнозируют преимущественно облачную погоду. Небольшой дождь возможен в четверг. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
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