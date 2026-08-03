Минобразования: 45% первокурсников будет учиться на этих трех специальностях

В Министерстве образования рассказали, на какие три специальности зачислили 45% первокурсников в 2026 году, сообщает СТВ.
Так, в 2026 году набор в вузы проводился с учетом потребностей специалистов по каждому отдельному профилю. Каждый четвертый первокурсник — инженер.
— Для нас очень важно, чтобы подготовленные ребята шли на инженерные специальности, на педагогические, на медицинские, на аграрные — вот это четыре основных профиля, — рассказал первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович.
По его словам, было запланировано, что каждый четвертый первокурсник станет в будущем инженером. Еще каждый десятый — это медик или педагог.
— И примерно столько же — на аграрные специальности, — добавил он.
Всего в 2026 году на бюджетную форму обучения в белорусские вузы зачислено около 32 тысяч молодых людей. План приема выполнен полностью. Для платников запланировали более 16 тысяч мест.
Прием на заочную форму обучения в сельскохозяйственных вузах пройдет с 15 ноября по 5 декабря, запланировано набрать еще около 1200 студентов.
Кроме того, Минобразования заявило о конкурсе до трех человек на место у платников в Беларуси.
Тем временем белорусский нейропсихолог сказала, по каким признакам можно выявить нарушение письменной речи у ребенка.