Новые правила провоза багажа и животных установили в Волгограде

Новые правила перевозки животных в такси вступят в силу с 1 сентября. Что изменится для владельцев хвостатых, рассказываем в материале ИА «Высота 102».
Как и прежде, пассажиры на четырех лапах могут заходить в машину в наморднике. Для них также обязательны поводки и подстилки. Мелким животным и птицам положено ехать в контейнере с глухим дном.
К слову, теперь к сумкам и контейнерам для перевозки предъявляют новые требования — они должны закрываться. При этом бокс должен быть не больше 120 сантиметров как в длину, так и в ширину.
Дно контейнера, уточняется в инициативе, не должно давать протечек. Клетку для птиц при этом попросят закрыть светонепроницаемой тканью.
К слову, по новым правилам пассажиры, заранее обговорив все нюансы с водителем, смогут брать в салон вещи, которые не помещаются в багажник. К ручной клади предъявляют всего несколько важных требований — не закрывать обзор и не пачкать салон.
Фото Павла Мирошкина.