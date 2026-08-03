Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила провоза багажа и животных установили в Волгограде

Новые правила перевозки животных в такси вступят в силу с 1 сентября. Что.

Новые правила перевозки животных в такси вступят в силу с 1 сентября. Что изменится для владельцев хвостатых, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Как и прежде, пассажиры на четырех лапах могут заходить в машину в наморднике. Для них также обязательны поводки и подстилки. Мелким животным и птицам положено ехать в контейнере с глухим дном.

К слову, теперь к сумкам и контейнерам для перевозки предъявляют новые требования — они должны закрываться. При этом бокс должен быть не больше 120 сантиметров как в длину, так и в ширину.

Дно контейнера, уточняется в инициативе, не должно давать протечек. Клетку для птиц при этом попросят закрыть светонепроницаемой тканью.

К слову, по новым правилам пассажиры, заранее обговорив все нюансы с водителем, смогут брать в салон вещи, которые не помещаются в багажник. К ручной клади предъявляют всего несколько важных требований — не закрывать обзор и не пачкать салон.

Фото Павла Мирошкина.