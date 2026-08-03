Стал известен график работы мобильного флюорографа в Красноярске в августе

В августе передвижной флюорографический кабинет будет работать в поликлинике № 14 в Красноярске. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Кабинет по работать по улице Весны, 11. Даты приёма: 7−14, 17−21, 25, 27, 28, 31 августа. Время работы — с 9:00 до 14:00. Результаты можно забрать через день.
Флюорография помогает выявить туберкулёз, онкологию, заболевания лёгких и сердца, врождённые аномалии и другие патологии. Некоторые болезни протекают бессимптомно, поэтому обследование грудной клетки необходимо проходить раз в год.
Обследование бесплатное и без предварительной записи. При себе достаточно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Медицинский полис и прописка не требуются.