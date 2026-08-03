Новые региональные рейсы с Китаем откроются в Казахстане

В ходе встречи с китайской стороной озвучены планы по открытию новых регулярных рейсов:
Урумчи — Караганда;
Кульджа (Инин) — Астана;
Кульджа (Инин) — Алматы.
Казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность открытия рейсов:
В Усть-Каменогорск;
В Семей;
В новые региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая.
Эти меры будут способствовать:
Развитию туризма;
Повышению транспортной доступности;
Укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем.
Также в ведомстве заявили, что авиакомпания Urumqi Airlines использует воздушные суда COMAC C909 китайского производства. Стороны обсудили возможность реализации совместного проекта:
По созданию в Казахстане совместной региональной авиакомпании;
С использованием воздушных судов COMAC для региональных перевозок;
В том числе по маршрутам в Зайсан, Катон-Карагай и другие города с туристическим потенциалом.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере гражданской авиации.