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Новые региональные рейсы с Китаем откроются в Казахстане

Планы по открытию новых регулярных рейсов по некоторым маршрутам обсудили вице-министр транспорта Талгат Ластаев и вице-президент Urumqi Airlines Чжан Лян, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Источник: Nur.kz

В ходе встречи с китайской стороной озвучены планы по открытию новых регулярных рейсов:

  • Урумчи — Караганда;

  • Кульджа (Инин) — Астана;

  • Кульджа (Инин) — Алматы.

Казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность открытия рейсов:

  • В Усть-Каменогорск;

  • В Семей;

  • В новые региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая.

Эти меры будут способствовать:

  • Развитию туризма;

  • Повышению транспортной доступности;

  • Укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем.

Также в ведомстве заявили, что авиакомпания Urumqi Airlines использует воздушные суда COMAC C909 китайского производства. Стороны обсудили возможность реализации совместного проекта:

  • По созданию в Казахстане совместной региональной авиакомпании;

  • С использованием воздушных судов COMAC для региональных перевозок;

  • В том числе по маршрутам в Зайсан, Катон-Карагай и другие города с туристическим потенциалом.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере гражданской авиации.