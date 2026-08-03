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На части Пермского края временно ограничат телерадиовещание

На предающих станциях региона проведут профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях телерадиовещания в период с 3 по 9 августа. Под временное отключение попадут приемные устройства жителей нескольких оуругов.

Под краткосрочные отключения попадут:

— 4 августа с 09:00 до 18:00 Чусовой (цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, «Радио России»);

— 5 августа с 11:00 до 17:00 Горнозаводск (РТРС-1) не более 1 часа;

— 05 августа с 12:00 до 14:00 Октябрьский («Радио России») не более 10 мин.;

— 6 августа с 11:00 до 17:00 Юго-Камский (РТРС-1, РТРС-2);

— 6 августа с 11:00 до 17:00 Уинское (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»).

Во время проведения работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.

Ранее КРТПЦ рекомендовал не приближаться к телебашне на ул. Крупской в Перми ближе 200 метров. Ограничения введут на месяц с 20 июля.