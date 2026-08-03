61-летнего пермяка приговорили к принудительным работам за дропперство

Как установило следствие, мужчина попросил сестру оформить банковскую карту на свое имя для получения им зарплаты, объяснив это тем, что имеет долги по исполнительным производствам. Впоследствии он по просьбе знакомого за вознаграждение использовал карту для обналичивания денежных средств с расчетного счета якобы некой фирмы. Неустановленные лица перевели на карту более 400 тыс. руб., которые фигурант снимал и отдавал приятелю. В действительности деньги были похищены у граждан в результате телефонного мошенничества.