В России появятся вакцины еще от трех видов рака: Гинцбург рассказал о чем речь

Ранее Гинцбург рассказал о лечении вакциной первого пациента с меланомой. Первый пациент, который проходит лечение российской вакциной от рака кожи на основе мРНК-технологий, чувствует себя хорошо. Терапия идет уже около полугода. Рецидивов болезни нет, отметил академик.