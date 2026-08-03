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В России появятся вакцины еще от трех видов рака: Гинцбург рассказал о чем речь

Гинцбург: в России планируют разработать три новые вакцины от рака.

Источник: Комсомольская правда

В России намерены создать вакцины еще от трех видов рака. Об этом в интервью РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал о лечении вакциной первого пациента с меланомой. Первый пациент, который проходит лечение российской вакциной от рака кожи на основе мРНК-технологий, чувствует себя хорошо. Терапия идет уже около полугода. Рецидивов болезни нет, отметил академик.

Также стало известно, что в России разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал отличные результаты. Он оказался в 10 раз эффективнее обычной химиотерапии.