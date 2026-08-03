Певец Дима Билан прокомментировал скандал с высокой сценой на «ВТБ Арене»

— Для меня принципиально важно признать, что впечатление каждого зрителя должно быть полноценным независимо от того, в какой части площадки он находился. Мы уже разбираем эту ситуацию вместе с командой и обязательно решим этот вопрос, — написал Билан в соцсетях.