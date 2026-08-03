Красноярцы снова замечают летучих мышей у жилых домов (видео)

В Красноярске началось нашествие летучих мышей. Жители нескольких многоэтажек заметили спящих рукокрылых на фасаде, сообщает краевой Роспотребнадзор.
Напомним, летучие мыши выходят к людям ежегодно. Как правило, жалобы возникают в конце лета и начале осени. Как объясняются специалисты, причина — приближающиеся холода и подготовка к производству потомства.
В ведомстве отметили, что в этом году в Красноярском крае случаев нападения летучих мышей на людей официально не зарегистрировано.
Однако трогать и ловить их категорически нельзя. Летучие мыши могут переносить бешенство, а также вирусные, бактериальные и протозойные инфекции. При случайном прикосновении нужно тщательно вымыть руки с мылом, а в случае укуса — немедленно обратиться к врачу. Если мышь залетела в дом, места, где она побывала, необходимо продезинфицировать.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.