Красноярцы снова замечают летучих мышей у жилых домов (видео)

Однако трогать и ловить их категорически нельзя. Летучие мыши могут переносить бешенство, а также вирусные, бактериальные и протозойные инфекции. При случайном прикосновении нужно тщательно вымыть руки с мылом, а в случае укуса — немедленно обратиться к врачу. Если мышь залетела в дом, места, где она побывала, необходимо продезинфицировать.