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Красноярцы снова замечают летучих мышей у жилых домов (видео)

В Красноярске началось нашествие летучих мышей.

В Красноярске началось нашествие летучих мышей. Жители нескольких многоэтажек заметили спящих рукокрылых на фасаде, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Напомним, летучие мыши выходят к людям ежегодно. Как правило, жалобы возникают в конце лета и начале осени. Как объясняются специалисты, причина — приближающиеся холода и подготовка к производству потомства.

В ведомстве отметили, что в этом году в Красноярском крае случаев нападения летучих мышей на людей официально не зарегистрировано.

Однако трогать и ловить их категорически нельзя. Летучие мыши могут переносить бешенство, а также вирусные, бактериальные и протозойные инфекции. При случайном прикосновении нужно тщательно вымыть руки с мылом, а в случае укуса — немедленно обратиться к врачу. Если мышь залетела в дом, места, где она побывала, необходимо продезинфицировать.

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