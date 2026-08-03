Global Times: Африка впервые поучаствует в лунной миссии КНР со своим прибором

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Африканские страны намерены принять участие в китайской программе по исследованию Луны. Об этом сообщила газета Global Times.
«Африканская космическая инициатива намерена принять участие в китайской лунной миссии “Чанъэ-8” на принципах открытости и инклюзивности», — заявила изданию директор миссии Africa2Moon, руководитель региональной программы Южноафриканской радиоастрономической обсерватории Карла Митчелл.
По ее словам, взаимодействие с КНР в этом направлении станет исторической вехой для Африки, которая продемонстрирует свои передовые аэрокосмические разработки. «Впервые африканские научные учреждения предоставят собственный научный прибор для миссии по исследованию Луны, а не будут участвовать в ней исключительно в пределах научного сотрудничества, осуществляемого на Земле, — подчеркнула ученый. — Значимость этого [события] выходит далеко за пределы лунной поверхности».
Она отметила, что сотрудничество с Китаем позволит Африке укрепить собственный инженерный потенциал, подготовить высококвалифицированных специалистов, создать новые благоприятные возможности для вузов и промышленного сектора.
«Сотрудничество ни в коем случае не следует рассматривать как помощь одной страны другой, уточнила Митчелл. — Скорее, его нужно воспринимать как объединение усилий нескольких стран для достижения целей, которые ни одна из них не смогла бы добиться в одиночку. Как мы часто говорим в Africa2Moon, наша миссия заключается не просто в том, чтобы добраться до Луны, а в том, чтобы каждый молодой африканец верил, что ему отведено место в будущем человечества среди звезд».
Лунная миссия «Чанъэ-8» запланирована на 2029 год, она включает комплекс научной аппаратуры из 11 стран, в том числе два российских научных прибора — ионный энерго-масс-анализатор ALIEN-CE8 и эксперимент по изучению плазменно-пылевой экзосферы Луны LPDE-CE8. Этот проект станет подготовительным этапом к развертыванию Международной лунной исследовательской станции. 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве по ее созданию.