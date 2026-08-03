Global Times: Африка впервые поучаствует в лунной миссии КНР со своим прибором

«Сотрудничество ни в коем случае не следует рассматривать как помощь одной страны другой, уточнила Митчелл. — Скорее, его нужно воспринимать как объединение усилий нескольких стран для достижения целей, которые ни одна из них не смогла бы добиться в одиночку. Как мы часто говорим в Africa2Moon, наша миссия заключается не просто в том, чтобы добраться до Луны, а в том, чтобы каждый молодой африканец верил, что ему отведено место в будущем человечества среди звезд».