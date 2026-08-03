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Хабаровский «Амур» потерпел поражение в первом матче предсезонки

Соперником дальневосточников выступило санкт-петербургское «Динамо».

Источник: Хабаровский край сегодня

ХК «Амур» начал программу предсезонных матчей в Санкт-Петербурге. Первая контрольная игра с «Динамо» завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Первый период прошел в равной борьбе. В середине отрезка Олег Чипсанов открыл счет, однако на последней минуте Семен Кочурин восстановил равновесие точным броском с близкой дистанции, — рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Уже на 31-й минуте нападающий «Динамо» Олег Чипсанов оформил дубль. Спустя примерно 20 минут нападающий «тигров» Евгений Самсонов после сольного прохода забил вторую шайбу. Однако окончательный результат установил Чипсанов в овертайме.

Напомним, что первый домашний матч «Амура» в КХЛ состоится 19 сентября. В этот день «тигры» сразятся с московским «Динамо».