В Уфе за минувшие сутки отменили пять авиарейсов.

245 беспилотников были сбиты 2 августа над территориями 17 регионов России, в том числе 25 БПЛА сбили над Башкирией. В аэропорту «Уфа» в связи с временным закрытием авиагавани задержали 20 рейсов и отменили пять.
Автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки осуществлялись по расписанию, сообщили в Минтрансе РБ.
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