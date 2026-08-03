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Нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 3 августа

На территории региона ввели режим беспилотной опасности.

Жителей Нижегородской области предупредили о возможной угрозе атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской обасти в соцсетях 3 августа.

На территории региона с 02:45 часов введен режим беспилотной опасности. По данным Минобороны России на 07:12 часов утра, 131 беспилотник ВСУ атаковал территории России 3 августа. Сообщений об атаке Нижегородской области не поступало.

Нижегородцам настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.

Ранее режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области ночью 31 июля.

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