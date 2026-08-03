Нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 3 августа

На территории региона с 02:45 часов введен режим беспилотной опасности. По данным Минобороны России на 07:12 часов утра, 131 беспилотник ВСУ атаковал территории России 3 августа. Сообщений об атаке Нижегородской области не поступало.
Нижегородцам настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.
Ранее режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области ночью 31 июля.
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