Умер художник Павел Еськов

«Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США… Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник, подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну», — подчеркнули в пресс-службе.