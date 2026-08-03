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Умер художник Павел Еськов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Известный живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов скончался в возрасте 45 лет, сообщили в пресс-службе объединения.

Источник: РИА Новости

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года — Павел Васильевич Еськов (1981−2026)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе назвали его узнаваемым почерком сочетание академического реализма и импрессионизма в мастерском исполнении солнечного света.

«Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США… Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник, подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Еськов родился в Ленинграде в 1981 году, окончил Академию художеств имени Репина. Он принял участие более чем в 100 выставках, стал лауреатом престижных конкурсов, а также занимался преподавательской деятельностью.

Особое место в его творчестве занимал родной Санкт-Петербург в солнечных лучах.

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