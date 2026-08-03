Новая дизельная электростанция введена в эксплуатацию в Чумикане

В селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района завершены пусконаладочные работы на новой дизельной электростанции. Дизель-генераторные установки отработали 72 часа под нагрузкой — обкатка и отладка оборудования подтвердили готовность объекта к штатной работе. ДЭС введена в эксплуатацию 1 августа. Ход работ находился на контроле губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. В состав станции входят блочно-модульные установки мощностью по 1 МВт каждая. Они оснащены автоматическими системами пожаротушения и охранной сигнализации, приборами учета электроэнергии и расхода топлива. Также смонтированы новые трансформаторные подстанции и операторский модуль для персонала. В настоящее время электроснабжение потребителей Чумикана осуществляется в бесперебойном режиме. Новая ДЭС обеспечит стабильное энергоснабжение жителей и социальных объектов одного из самых отдаленных населенных пунктов Хабаровского края, снизив риски перебоев в период пиковых нагрузок.