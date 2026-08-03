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8 домашних животных вывезли за месяц из Хабаровска за границу

В июле Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило вывоз из Хабаровска восьми домашних питомцев: семи собак и одной кошки. Самым популярным направлением стал Таиланд — туда отправились пять собак и одна кошка. По одному животному улетело в Китай и Вьетнам. С начала года из Хабаровского края по официальным документам за границу выехали 56 животных-компаньонов. Оформить ветеринарный.

В июле Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило вывоз из Хабаровска восьми домашних питомцев: семи собак и одной кошки. Самым популярным направлением стал Таиланд — туда отправились пять собак и одна кошка. По одному животному улетело в Китай и Вьетнам. С начала года из Хабаровского края по официальным документам за границу выехали 56 животных-компаньонов. Оформить ветеринарный сертификат можно дистанционно через сайт Россельхознадзора, а также очно в территориальном управлении по месту жительства. На сайте ведомства также есть подробная инструкция для путешествующих с питомцами.