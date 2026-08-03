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В Казахстане уменьшили территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны

Принято постановление правительства от 29 июля 2026 года об уменьшении территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Уменьшить территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения на 29 гектаров», — говорится в документе.

Акимату Жамбылской области предписано в установленном законодательством порядке обеспечить возврат земельных участков в состав заповедной зоны после завершения работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых с проведением рекультивации нарушенных земельных участков.

Жусандалинская государственная заповедная зона занимает 2 756 973,73 гектара в Балхашском, Илийском, Жамбылском районах Алматинской области; Кордайском, Шуском и Мойынкумском районах Жамбылской области.

Постановление вводится в действие с 11 августа 2026 года.

Ранее данная заповедная зона была уменьшена на 5,9547 гектара.

Жусандалинская государственная заповедная зона — это особо охраняемая природная территория республиканского значения в Казахстане, созданная для защиты пустынных экосистем, сайгаков и джейранов, верблюдов.