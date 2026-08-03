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Юрист-миллионер лишился работы из-за поцелуя в парке

Миллионер потерял предложение на $4 млн из-за поцелуя.

В США партнер престижной юридической фирмы Натаниэль Каллертон лишился выгодного предложения о работе и может потерять десятки миллионов долларов из-за поцелуя с коллегой в Центральном парке Нью-Йорка, сообщает New York Post. Блогер заснял его в страстном поцелуе с 29-летней сотрудницей, видео набрало миллионы просмотров. Фирма отстранила юриста на время расследования.

Каллертон, зарабатывающий не менее $4 млн в год, собирался перейти в фирму, где ему обещали более выгодные условия. Однако после скандала его кандидатуру отозвали.

В ролике блогер подходит к паре со словами: «Снимите номер, здесь дети». Видео быстро разлетелось по соцсетям.

В компании начали внутреннее расследование. Каллертон отстранен до его завершения.

Сам юрист и его коллега пока не комментировали ситуацию. В фирме также воздержались от заявлений.

В 2025 году аналогичный скандал произошел в юридической фирме Великобритании. Кроме того, в июне 2026 года в США уже обсуждались случаи, когда публичные видео влияли на карьеру топ-менеджеров. Тем временем в Швеции сотрудника уволили через 47 секунд после начала первого дня.

Основатель компании уволил работника из-за стыда за мать.

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