Юрист-миллионер лишился работы из-за поцелуя в парке

В 2025 году аналогичный скандал произошел в юридической фирме Великобритании. Кроме того, в июне 2026 года в США уже обсуждались случаи, когда публичные видео влияли на карьеру топ-менеджеров. Тем временем в Швеции сотрудника уволили через 47 секунд после начала первого дня.