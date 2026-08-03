Нижегородская область заняла 67 место в рейтинге по качеству дорог в России

Нижегородская область оказалась на 67 место среди регионов России по качеству дорог. Рейтинг представили эксперты РИА Новости.
К концу прошлого года нормативным требованиям соответствовало 45,2% дорог регионального и местного значения. Плотность автоучастков с твердым покрытием составила 323 км на 1000 «квадратов» территории.
Первое место в рейтинге заняла Москва, где 100% дорог проходили по требованиям в 2025-м. Топ-3 заключили Челябинская область и Ингушетия.
Ранее мы писали, что на содержание моста через Оку в Нижегородской области выделят 100 млн рублей.