В Красноярске впервые пройдёт фестиваль уличного искусства «Рассветы»

«Вдохновляет диалог на разных уровнях — мы чувствуем большой отклик от города, институций и профессионального сообщества. Это уникальный пример объединения людей в рамках подготовки фестиваля. Важно менять отношение к художникам, работающим с городской средой. Во всём мире их воспринимают позитивно благодаря участию в фестивалях и ярких проектах. Верим, что и в Красноярске нам удастся создать такой пример», — подчеркнул идейный вдохновитель и организатор фестиваля «Рассветы» Александр Мущенко.