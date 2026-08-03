В Красноярске впервые пройдёт фестиваль уличного искусства «Рассветы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 25 июля по 31 октября в Красноярске впервые пройдёт фестиваль стрит-арта «Рассветы». Организаторы сообщают, что городские фасады и стены превратятся в произведения искусства, созданные лучшими художниками России.
По задумке, в названии фестиваля заложена идея движения и обновления. Рассвет мы видим каждый день, но каждый раз новый.
«Вдохновляет диалог на разных уровнях — мы чувствуем большой отклик от города, институций и профессионального сообщества. Это уникальный пример объединения людей в рамках подготовки фестиваля. Важно менять отношение к художникам, работающим с городской средой. Во всём мире их воспринимают позитивно благодаря участию в фестивалях и ярких проектах. Верим, что и в Красноярске нам удастся создать такой пример», — подчеркнул идейный вдохновитель и организатор фестиваля «Рассветы» Александр Мущенко.
Художникам предстоит работать в трёх направлениях: «Человек в гармонии с собой и природой», «Сибирское этническое мистическое» и «Русское яркое». Итогом фестиваля станет появление 6 муралов на фасадах многоквартирных домов и роспись двух подпорных стен.
Объектами для творчества станут дома на правобережье города по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» № 155, 157, 181, 187, а также на улицах Александра Матросова, 18, и Семафорной, 231. Подпорные стены украсят в Центральном районе — у здания на Дубровинского, 45а, и на нижнем ярусе Центральной набережной улицы Дубровинского, 47.
«В нашем городе устойчиво развиваются творческие индустрии, и в том числе уличное искусство. Инициативы молодёжи в этих направлениях всегда находят поддержку. В преддверии 400-летия Красноярска было принято решение провести фестиваль уличного искусства “Рассветы”. Уже определены фасады домов, которые находятся на правобережье города. На них разместится 6 муралов. Все они разработаны лучшими художниками со всей России», — прокомментировала руководитель главного управления молодёжной политики Вероника Клоберданц.
В рамках фестиваля горожан ждут не только наблюдения за работой профессионалов, но и встречи с известными художниками, а любой желающий сможет попробовать себя в уличном искусстве и внести свой вклад в серии граффити-джемов.
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