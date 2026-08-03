Речь идет об остановке «6 километр». Ее временно закрыли из-за высокого уровня воды в реке, который привел к затоплению этого остановочного пункта. Он расположен на пригородном маршруте «Речной вокзал — 10 километр».
Одна из остановок теплоходов на Амуре у Хабаровска закрыта из-за паводка
Речь идет об остановке «6 километр». Ее временно закрыли из-за высокого уровня воды в реке, который привел к затоплению этого остановочного пункта. Он расположен на пригородном маршруте «Речной вокзал — 10 километр».