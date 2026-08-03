Лидер ХСС Зёдер: Мерц останется канцлером Германии, несмотря на низкие рейтинги

Критическая ситуация с одобрением деятельности Мерца сложилась на фоне обнародования данных социологических опросов. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на результаты одного из недавних исследований, рейтинг главы правительства обвалился до исторического минимума среди всех канцлеров ФРГ — деятельность политика на посту одобряют лишь 16% респондентов. Руководитель института Forsa Манфред Гюлльнер назвал беспрецедентным падение рейтингов Мерца. Сам Мерц, комментируя эти цифры, признался, что испытывает беспокойство в связи с низкой поддержкой избирателей.