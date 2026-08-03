Лидер ХСС Зёдер: Мерц останется канцлером Германии, несмотря на низкие рейтинги

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ARD заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц останется на своем посту, несмотря на низкие рейтинги консерваторов и спекуляции о возможной смене главы правительства.
Зёдер назвал Мерца «очень, очень стабильным и сильным» и выразил твердую уверенность в том, что тот сохранит должность. Это заявление прозвучало на фоне опасений, что ХДС может показать слабый результат на предстоящих осенних региональных выборах в восточных землях Германии.
Лидер ХСС связал высокие рейтинги партии «Альтернатива для Германии» с недостаточно последовательной, по его мнению, политикой депортации мигрантов. Он отметил, что, хотя число прибывающих снизилось, в стране остается много людей, не имеющих права на пребывание. По словам Зёдера, они должны быть депортированы.
Критическая ситуация с одобрением деятельности Мерца сложилась на фоне обнародования данных социологических опросов. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на результаты одного из недавних исследований, рейтинг главы правительства обвалился до исторического минимума среди всех канцлеров ФРГ — деятельность политика на посту одобряют лишь 16% респондентов. Руководитель института Forsa Манфред Гюлльнер назвал беспрецедентным падение рейтингов Мерца. Сам Мерц, комментируя эти цифры, признался, что испытывает беспокойство в связи с низкой поддержкой избирателей.