Семейную диспансеризацию начали проводить в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Устюг Емельяновского округа впервые прошла семейная диспансеризация. Новый формат позволяет пройти медицинское обследование за один день, причем в выходной.
Для приема пациентов в село приехали узкие специалисты Емельяновской районной больницы. Обследования проходили в новой амбулатории, открытой этой зимой. Основное внимание медики уделили детям: за день врачи осмотрели 10 семей, в том числе 30 ребятишек, среди которых пятеро дошкольников и четверо подростков старше 15 лет.
Как рассказала заведующая поликлиникой Емельяновской районной больницы Анастасия Грекова, такой формат особенно удобен для многодетных семей, которым сложно найти время для посещения поликлиники в будние дни.
В краевом минздраве сообщают, что проект «Семейная диспансеризация» стартовал в начале июля на базе Емельяновской поликлиники по инициативе губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Его цель — сделать профилактические осмотры более доступными: в течение одного визита каждый член семьи может пройти необходимые обследования с учетом своего возраста. При выявлении факторов риска или заболеваний пациентов направляют на второй этап диагностики.
Отметим, развитие системы диспансеризации является одним из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала реализации пилотного проекта обследование уже прошли около 120 жителей региона.