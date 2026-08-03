Семейную диспансеризацию начали проводить в Красноярском крае

В краевом минздраве сообщают, что проект «Семейная диспансеризация» стартовал в начале июля на базе Емельяновской поликлиники по инициативе губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Его цель — сделать профилактические осмотры более доступными: в течение одного визита каждый член семьи может пройти необходимые обследования с учетом своего возраста. При выявлении факторов риска или заболеваний пациентов направляют на второй этап диагностики.