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Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения для самолетов 3 августа

Теперь воздушная гавань временно работает по согласованию с соответствующими ведомствами.

Нижегородский аэропорт имени Чкалова ввел ограничения для самолетов 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт временно принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Такие меры были приняты в 03:28 из-за введения временных ограничений на использование воздушного протранства в районе аэропорта.

В Росавиации сообщают, что из-за ограничений может быть скорректировано расписание рейсов.

Ранее два авиарейса задержали в аэропорту в Нижнем Новгороде 31 июля.