Проходить внутриутробные операции смогут будущие матери в Приморье

В начале 2027 года на базе Приморского краевого перинатального центра откроется первый на Дальнем Востоке Центр фетальной хирургии. Здесь беременные смогут получать высокотехнологическую медицинскую помощь и проходить внутриутробные операции, не выезжая в федеральные клиники. Специалисты центра смогут проводить до 120 операций в год. В этом году врачи уже провели процедуру переливания крови ребенку еще во время беременности, когда у него развилась тяжелая анемия. Сейчас врачи проходят обучение в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Также до конца 2026 года в учреждении появится новое современное оборудование.