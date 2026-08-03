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Проходить внутриутробные операции смогут будущие матери в Приморье

В начале 2027 года на базе Приморского краевого перинатального центра откроется первый на Дальнем Востоке Центр фетальной хирургии. Здесь беременные смогут получать высокотехнологическую медицинскую помощь и проходить внутриутробные операции, не выезжая в федеральные клиники. Специалисты центра смогут проводить до 120 операций в год. В этом году врачи уже провели процедуру переливания крови ребенку еще во.

В начале 2027 года на базе Приморского краевого перинатального центра откроется первый на Дальнем Востоке Центр фетальной хирургии. Здесь беременные смогут получать высокотехнологическую медицинскую помощь и проходить внутриутробные операции, не выезжая в федеральные клиники. Специалисты центра смогут проводить до 120 операций в год. В этом году врачи уже провели процедуру переливания крови ребенку еще во время беременности, когда у него развилась тяжелая анемия. Сейчас врачи проходят обучение в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Также до конца 2026 года в учреждении появится новое современное оборудование.