В Красноярском крае объявили режим черного неба

Черное небо также ожидается в Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, Ачинском, Емельяновском, Енисейском, Богучанском и других округах. По данным синоптиков, 3 августа в регионе установится жаркая и безветренная погода. Местами температура воздуха поднимется до 35 градусов.