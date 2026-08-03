В Красноярском крае объявили режим черного неба

Режим неблагоприятных метеоусловий введут в Красноярске и ряде территорий края.
Он будет действовать с 19:00 3 августа до 19:00 4 августа, сообщили в Среднесибирском УГМС.
Черное небо также ожидается в Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, Ачинском, Емельяновском, Енисейском, Богучанском и других округах. По данным синоптиков, 3 августа в регионе установится жаркая и безветренная погода. Местами температура воздуха поднимется до 35 градусов.
Предприятиям во время действия режима необходимо сократить выбросы. Жителям рекомендуют реже находиться на улице и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.