Контрабанда на 3,9 млрд тенге, 2 млрд валюты, 5 тысяч задержанных — итоги «зачисток» на границе Казахстана

«В рамках компетенции Пограничной службой возбуждено 63 уголовных дела, проводятся следственные мероприятия. Также в производстве находится 4 295 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 38 млн тенге. По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений», — резюмировали в КНБ.