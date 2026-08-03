Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Магадана осуждена на 9 лет за убийство знакомого бутылкой из-под шампанского

Магаданчанка нанесла потерпевшему не менее 50 ударов после того, как он применил к ней физическую силу.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области вступил в законную силу приговор в отношении 46-летней местной жительницы. Суд признал её виновной в убийстве знакомого. Трагедия произошла во время распития спиртных напитков. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил суд, между женщиной и её знакомым возник конфликт. Мужчина применил физическую силу и причинил осуждённой боль. Испытывая из-за этого неприязнь, она решила убить его. В качестве орудия она использовала бутылку из-под игристого вина. Женщина нанесла потерпевшему не менее 31 удара по голове и не менее 19 ударов по туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновной наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После освобождения ей также предстоит отбыть один год ограничения свободы. Кроме того, с осуждённой в пользу сестры погибшего взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор обжаловали, но Магаданский областной суд оставил его без изменения, и он вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru