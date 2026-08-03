Жительница Магадана осуждена на 9 лет за убийство знакомого бутылкой из-под шампанского

Как установил суд, между женщиной и её знакомым возник конфликт. Мужчина применил физическую силу и причинил осуждённой боль. Испытывая из-за этого неприязнь, она решила убить его. В качестве орудия она использовала бутылку из-под игристого вина. Женщина нанесла потерпевшему не менее 31 удара по голове и не менее 19 ударов по туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.