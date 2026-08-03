FT: Европа потратила на борьбу с пожарами уже более 3 млрд евро

Страны Европы, которые охватили природные пожары из-за жары, в этом году потратили на борьбу с природной стихией свыше 3 миллиардов евро. Об этом сообщило издание Financial Times.
По данным издания, лесные пожары и волны жары, охватившие Францию, Испанию и ряд других европейских стран уже обошлись в этом году более чем в 3 миллиарда евро, что подчеркивает растущие масштабы ущерба от возгораний, вызванных изменением климата.
«За первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти полмиллиона гектаров земли, что нанесло экономический ущерб в размере 3,1 млрд евро только пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны, включая Португалию, Грецию и Румынию», — говорится в публикации.
Газета отметила, что это значительно превышает оценки Еврокомиссии, согласно которым средний ежегодный ущерб от пожаров для всего ЕС составляет 2,5 млрд евро. В материале подчеркнули, что в конечном итоге общие последствия разгула стихии будут гораздо серьезнее. Страховые компании, домохозяйства и предприятия все еще подсчитывают ущерб имуществу и урожаю, а также сбои в туристической отрасли в разгар летнего сезона.
Как писал сайт KP.RU, 1 августа стало известно, что масштабные пожары во Франции угрожают винодельне Chateau Miraval на юго-востоке страны, из-за которой судятся голливудские актеры, бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли.