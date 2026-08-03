FT: Европа потратила на борьбу с пожарами уже более 3 млрд евро

Газета отметила, что это значительно превышает оценки Еврокомиссии, согласно которым средний ежегодный ущерб от пожаров для всего ЕС составляет 2,5 млрд евро. В материале подчеркнули, что в конечном итоге общие последствия разгула стихии будут гораздо серьезнее. Страховые компании, домохозяйства и предприятия все еще подсчитывают ущерб имуществу и урожаю, а также сбои в туристической отрасли в разгар летнего сезона.