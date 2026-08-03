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В Калининграде открыли выставку с 160 работами о военной истории России

В Калининградском музее изобразительных искусств начала работу выставка «Русский императив». В экспозицию вошли более 160 произведений, посвященных военной истории России.

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В Калининградском музее изобразительных искусств начала работу выставка «Русский императив». В экспозицию вошли более 160 произведений, посвященных военной истории России.

Проект рассказывает о том, как искусство сохраняет историческую память и раскрывает образ русского солдата, который стал символом стойкости, мужества и служения Отечеству.

Посетить выставку можно до 27 сентября. Помимо основной экспозиции, для гостей подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы, концерты и встречи с художниками.

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