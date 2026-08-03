Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону из-за гроз и жары до +36 градусов ввели желтый уровень опасности

В Ростовской области ожидают перепады температуры от +36 до +19 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, экстренное предупреждение будет действовать в регионе до 5 августа.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни воздух днем раскалится до +31…+36 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +19…+24 градусов. Ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер.

Из-за такой погоды в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах Дона сохраняется высокий риск возникновения ландшафтных пожаров.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области 3 августа обещают жару до + 37 и сильный ветер.