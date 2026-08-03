На Дону из-за гроз и жары до +36 градусов ввели желтый уровень опасности

В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, экстренное предупреждение будет действовать в регионе до 5 августа.
Синоптики сообщают, что в ближайшие дни воздух днем раскалится до +31…+36 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +19…+24 градусов. Ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер.
Из-за такой погоды в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах Дона сохраняется высокий риск возникновения ландшафтных пожаров.
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