Опубликованы фото строительства гостиницы на Александровской набережной Городца

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в Городце, где проверил ход строительства гостиницы на Александровской набережной. Фотографиями со стройплощадки глава региона поделился в соцсетях.
Объект возводится по программе, утвержденной постановлением правительства РФ о льготных кредитах из федерального бюджета на создание инфраструктуры по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Глеб Никитин добавил, что во вторник в правительстве планируется совещание под руководством премьера Михаила Мишустина на эту тему, в котором он примет участие.
«В очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился, что гостиница будет великолепной», — написал губернатор. Напомним, что на Александровской набережной в Городце планируют построить гостиницу на 102 номера (30% — семейные апартаменты). Это будет четырёхзвёздочный отель с ресторанами, фитнес- и SPA-центрами, конференц-залом, переговорными и детской инфраструктурой.
Проект уже прошёл повторную негосударственную экспертизу (ЕГРЗ). Застройщиком выступает «Приволжский центр международных инвестиций» (ГК ННДК).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что десятки отелей с поддержкой государства построят в Нижегородской области.