Опубликованы фото строительства гостиницы на Александровской набережной Городца

«В очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился, что гостиница будет великолепной», — написал губернатор. Напомним, что на Александровской набережной в Городце планируют построить гостиницу на 102 номера (30% — семейные апартаменты). Это будет четырёхзвёздочный отель с ресторанами, фитнес- и SPA-центрами, конференц-залом, переговорными и детской инфраструктурой.