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Опубликованы фото строительства гостиницы на Александровской набережной Городца

На стройплощадке побывал губернатор Глеб Никитин.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в Городце, где проверил ход строительства гостиницы на Александровской набережной. Фотографиями со стройплощадки глава региона поделился в соцсетях.

Объект возводится по программе, утвержденной постановлением правительства РФ о льготных кредитах из федерального бюджета на создание инфраструктуры по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Глеб Никитин добавил, что во вторник в правительстве планируется совещание под руководством премьера Михаила Мишустина на эту тему, в котором он примет участие.

«В очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился, что гостиница будет великолепной», — написал губернатор. Напомним, что на Александровской набережной в Городце планируют построить гостиницу на 102 номера (30% — семейные апартаменты). Это будет четырёхзвёздочный отель с ресторанами, фитнес- и SPA-центрами, конференц-залом, переговорными и детской инфраструктурой.

Проект уже прошёл повторную негосударственную экспертизу (ЕГРЗ). Застройщиком выступает «Приволжский центр международных инвестиций» (ГК ННДК).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что десятки отелей с поддержкой государства построят в Нижегородской области.

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