В Башкирии владелец цветочного магазина оставил флориста без зарплаты

В октябре прошлого года женщина устроилась на работу флористом к местному предпринимателю, занимающемуся продажей цветов и воздушных шаров. Однако уже через четыре месяца коммерсант перестал выплачивать ей заработную плату, а затем и вовсе закрыл магазин. Сумма долга перед работником составила около 30 тысяч рублей.