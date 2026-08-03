В Башкирии владелец цветочного магазина оставил флориста без зарплаты

В октябре прошлого года женщина устроилась на работу флористом к местному предпринимателю, занимающемуся продажей цветов и воздушных шаров. Однако уже через четыре месяца коммерсант перестал выплачивать ей заработную плату, а затем и вовсе закрыл магазин. Сумма долга перед работником составила около 30 тысяч рублей.
Прокуратура внесла работодателю представление об устранении выявленных нарушений. Его привлекли к административной ответственности. В результате права заявителя полностью восстановлены, она получила все причитающиеся выплаты.