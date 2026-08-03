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В Башкирии владелец цветочного магазина оставил флориста без зарплаты

В прокуратуру Буздякского района республики обратилась местная жительница по поводу нарушения ее трудовых прав. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В октябре прошлого года женщина устроилась на работу флористом к местному предпринимателю, занимающемуся продажей цветов и воздушных шаров. Однако уже через четыре месяца коммерсант перестал выплачивать ей заработную плату, а затем и вовсе закрыл магазин. Сумма долга перед работником составила около 30 тысяч рублей.

Прокуратура внесла работодателю представление об устранении выявленных нарушений. Его привлекли к административной ответственности. В результате права заявителя полностью восстановлены, она получила все причитающиеся выплаты.