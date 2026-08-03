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В Красноярске 4 августа ввели режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий вводят с 19:00 3 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 19:00 3 августа на территории Красноярска и других округов края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Как сообщили синоптики Среднесибирского УГМС, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 4 августа.

В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8−800−20−11−116.

Горожан также просят отказаться от проведения любых работ, которые ведут к загрязнению воздуха.