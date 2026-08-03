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«Сплошные проверки» на красноярских дорогах помогли поймать больше 30 автопьяниц за выходные

В Красноярске за минувшие выходные сотрудники полка ДПС поймали более 30 нетрезвых водителей.

В Красноярске за минувшие выходные сотрудники полка ДПС поймали более 30 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции.

Помимо того, зафиксировано больше 20 выездов на встречную полосу — одно из самых опасных нарушений, которое часто приводит к лобовым столкновениям. Еще 35 водителей управляли машинами без прав. Всего за два дня инспекторы пресекли сотни нарушений ПДД.

В ГИБДД напомнили, что управление в состоянии опьянения — одна из главных причин аварий с тяжелыми последствиями. Водителей призвали соблюдать правила, разметку и быть внимательными на дорогах.

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