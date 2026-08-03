«Сплошные проверки» на красноярских дорогах помогли поймать больше 30 автопьяниц за выходные

Помимо того, зафиксировано больше 20 выездов на встречную полосу — одно из самых опасных нарушений, которое часто приводит к лобовым столкновениям. Еще 35 водителей управляли машинами без прав. Всего за два дня инспекторы пресекли сотни нарушений ПДД.