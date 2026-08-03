Концерт двух известных певиц отменен в российском городе из-за атак ВСУ

Напомним, что 2 августа силы ПВО отражали атаку БПЛА на Омск. Обломки дрона упали в поле и вызвали пожар. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что пострадавших нет. В ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 131 украинский БПЛА над 11 регионами.