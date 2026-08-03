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Концерт двух известных певиц отменен в российском городе из-за атак ВСУ

В Омске отменили концерт певиц Mary Gu и Виктории Дайнеко, который должен был пройти в честь Дня города.

В Омске отменили концерт певиц Mary Gu и Виктории Дайнеко, который должен был пройти в честь Дня города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной стала атака украинских беспилотников на Омскую область. В регионе сохраняется режим повышенной готовности.

Напомним, что 2 августа силы ПВО отражали атаку БПЛА на Омск. Обломки дрона упали в поле и вызвали пожар. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что пострадавших нет. В ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 131 украинский БПЛА над 11 регионами.

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