Концерт двух известных певиц отменен в российском городе из-за атак ВСУ

В Омске отменили концерт певиц Mary Gu и Виктории Дайнеко, который должен был пройти в честь Дня города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Причиной стала атака украинских беспилотников на Омскую область. В регионе сохраняется режим повышенной готовности.
Напомним, что 2 августа силы ПВО отражали атаку БПЛА на Омск. Обломки дрона упали в поле и вызвали пожар. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что пострадавших нет. В ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 131 украинский БПЛА над 11 регионами.
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