«Кому Церковь не мать, тому Бог не отец»: священник Казанской епархии о сути Церкви

Он также прокомментировал распространённое мнение о том, что для веры достаточно иметь Бога «в душе» и не нужны никакие внешние организации. По его словам, ещё в древности христианские авторы утверждали: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». Это означает, что без Церкви человек не может полноценно жить духовной жизнью, исповедоваться и причащаться — а значит, не может и спастись.