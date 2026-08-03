«Кому Церковь не мать, тому Бог не отец»: священник Казанской епархии о сути Церкви

Что такое Церковь, для чего она нужна и почему человек, считающий себя верующим, не может обойтись без храма? На эти вопросы в интервью «Татар-информу» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.
По словам священника, Церковь была создана не людьми, а Самим Господом. В Евангелии Христос обращается к апостолу Петру со словами: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Это прямое указание на божественное происхождение Церкви и на то, что она является главным способом соединения человека с Богом.
«Самая главная задача Церкви — быть хранительницей истины. Церковь совершает Божественную литургию, совершает таинства и является самым главным способом объединения Бога и человека, чтобы человек мог находиться в общении с Богом», — отметил иерей Александр.
Он также прокомментировал распространённое мнение о том, что для веры достаточно иметь Бога «в душе» и не нужны никакие внешние организации. По его словам, ещё в древности христианские авторы утверждали: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». Это означает, что без Церкви человек не может полноценно жить духовной жизнью, исповедоваться и причащаться — а значит, не может и спастись.
В молитве «Символ веры» исповедуются четыре свойства Церкви: единство, святость, соборность и апостольство. Отец Александр пояснил, что единство означает единый организм Церкви по всему миру. Святость — это божественная природа церковных таинств, которая не зависит от личных грехов её членов. Соборность — принцип принятия решений сообща, высшим органом которого является поместный собор. Апостольство указывает на происхождение Церкви от святых апостолов и на сохранение их учения.
Кроме того, священник объяснил понятие апостольского преемства — непрерывной цепочки рукоположений от апостолов до современных епископов. Именно поэтому, подчеркнул он, епископы являются хранителями и столпами Церкви, и там, где нет епископа, не может быть и Церкви.