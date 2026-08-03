Красноярская дзюдоистка Наталья Елкина завоевала серебро Спартакиады народов России

По пути к финалу Елкина победила Викторию Мартыненко из Санкт-Петербурга, Софью Истомину из Свердловской области и Стефанию Власову из Самарской области. В решающей схватке красноярская дзюдоистка уступила Дали Лилуашвили из Санкт-Петербурга.