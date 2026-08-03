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Красноярская дзюдоистка Наталья Елкина завоевала серебро Спартакиады народов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсменка Красноярского края Наталья Елкина заняла второе место в весовой категории до 63 килограммов на Спартакиаде народов России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсменка Красноярского края Наталья Елкина заняла второе место в весовой категории до 63 килограммов на Спартакиаде народов России.

Соревнования по дзюдо прошли в Магнитогорске и собрали более 250 участников из 41 региона.

По пути к финалу Елкина победила Викторию Мартыненко из Санкт-Петербурга, Софью Истомину из Свердловской области и Стефанию Власову из Самарской области. В решающей схватке красноярская дзюдоистка уступила Дали Лилуашвили из Санкт-Петербурга.

Серебро Натальи Елкиной стало первой медалью Красноярского края на Спартакиаде. Регион представят более 200 спортсменов в 25 видах спорта. Соревнования продлятся до начала октября, сообщили в краевом министерстве спорта.