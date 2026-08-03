Леус рассказал, какая погода ожидается в Москве 3 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве днем будет оставаться в пределах нормы, составив 24−26 выше нуля в столице и 22−27 по области.
Леус также заявил, что скорость ветра будет достигать 2−7 метров в секунду, а атмосферное давление будет выше нормы, 751 мм рт. ст..
Как рассказал Леус, погода будет преимущественно солнечной и сухой.
4 августа потеплеет до 25−27.
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